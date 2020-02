Coronavirus, Ceriscioli in Consiglio Regionale il 3 marzo

In apertura della prossima seduta del Consiglio regionale delle Marche, convocata per martedì 3 marzo prossimo alle 12 presso la sede consiliare di via Tiziano ad Ancona, sono previste le comunicazioni del presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli sulla situazione determinatasi per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Anche con riferimento ai casi di contagio in Emilia Romagna, uno in particolare a Cattolica, il presidente ha emanato ieri un’ordinanza che ha disposto la chiusura delle scuole fino al 4 marzo e ha sospeso le manifestazioni pubbliche di qualsiasi natura.

Il governo ha deciso di impugnare l’ordinanza del presidente ritenuta una “decisione unilaterale”, hanno spiegato i ministri Francesco Boccia (Affari regionali), Lucia Azzolina (Istruzione) e Gaetano Manfredi (Università e Ricerca).