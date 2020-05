Coronavirus, GDF Macerata: 335 sanzioni durante la Fase 1

Terminata ufficialmente la fase 1 ci sono i primi bilanci delle sanzioni comminate a coloro che non si sono attenuti alle ordinanze.

Durante la fase 1 dell’emergenza coronavirus le Fiamme Gialle maceratesi hanno controllato oltre 13mila esercizi commerciali e circa 7.500 persone, con l’elevazione di 335 verbali a carico di persone sorprese a circolare senza valide giustificazioni; 15 persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per aver fornito false dichiarazioni o per aver violato il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in quanto sottoposti a quarantena, o per altri reati.

Durante i servizi denunciate anche sette persone sorprese a detenere sostanze stupefacenti a fini di spaccio, di cui 2 tratte in arresto. Sul fronte anti-speculazione prezzi controllate 64 attività commerciali (sequestro anche di oltre 700 litri di falso disinfettante e 532 mascherine): verbali anche a 15 esercizi commerciali, due denunce ai titolari e tre sanzionati con la chiusura dell’esercizio