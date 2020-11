Coronavirus, impennata di morti nella nostra regione

Se c’è un leggero calo negli aumenti dei tamponi positivi è corposo il numero dei morti nella nostra regione per Covid.

Pesante il bilancio di decessi nelle Marche nell’ultima giornata: sono 12 tra cui sette uomini e cinque donne tra i 73 e i 91 anni, tutti alle prese con patologie pregresse: il totale delle morti correlate alla Covid-19 sale cosi a 1.242 nella regione. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione.

Cinque le persone decedute in provincia di Macerata: quattro donne – 86 anni di Treia, 81 anni di Pollenza, 85 anni di Morrovalle e 89 anni di San Severino Marche – e un 84enne di Potenza Picena. Nell’Anconetano tre i morti: un 90enne e una 91enne di Ancona, un 87enne di Falconara Marittima. Due deceduti in provincia di Ascoli Piceno: un 86enne di Offida e una 89enne di Cupra Marittima. In provincia di Pesaro Urbino è venuto a mancare un 73enne di Apecchio mentre nel Fermano è deceduto un 85enne di Montefortino.