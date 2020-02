Coronavirus, negativi altri tre casi sospetti nelle Marche

Sono risultati negativi altri tre casi della giornata di ieri sospesi di Nuovo Coronavirus Covid-19.

Il centro diagnostico regionale di riferimento ha comunicato che sono negativi i tre casi monitorati oggi nelle Marche. Ad oggi non ci sono nella regione casi positivi. Lo si apprende dal Gores (Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria), riunito da stamane e a cui sta partecipando il presidente della Regione Luca Ceriscioli.

Il Gores è in contatto con la protezione civile nazionale che sta lavorando alle linee guida per le grandi manifestazioni.

Sono già pronti, se serviranno, 57 posti per ospitare eventuali casi nelle Marche. Sono inoltre allo studio protezioni chi lavora in sanità”. In caso di sintomi le autorità consigliano di non andare al pronto soccorso ma chiamare al telefono il medico di famiglia, o quello di continuità assistenziale.