Nessun nuovo decesso, ricoveri stabili che restano 4, mentre dimessi/guariti salgono a 5.647, tre più del giorno precedente. E’ il bilancio del Gores delle ultime 24 ore.

Tra i ricoverati, non c’è più nessuno all’ospedale di Fermo, tre sono all’ospedale di Macerata, ma c’è un nuovo ricovero al’Ao Marche Nord, nel reparto di ostetricia e ginecologia. Nessuno comunque è in terapia intensiva. Due persone sono opsiti di strutture territoriali, i positivi in isolamento domiciliare sono 165. In aumento le persone in quarantena, che sono 538 persone (8 più del giorno precedente, tra cui 15 operatori sanitari. Un quadro tutto sommato positivo che premia le scelte fatte nella nostra regione.