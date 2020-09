In una giornata record per quanto riguarda il numero di tamponi fatti da quando è scattata l’emergenza per il Covid salgono i positivi nelle Marche.

Cresce ancora il numero giornaliero dei positivi nelle Marche: sono 21 nelle ultime 24ore in base a 1.765 tamponi di cui 1.046 nel percorso nuove diagnosi e 719 nel percorso guariti. Nove nuovi casi in provincia di Ancona, quattro in provincia di Pesaro-Urbino, quattro in provincia di Fermo, tre in provincia di Ascoli Piceno e uno fuori regione. Tra i contagi quattro soggetti sintomatici, sei rientri dall’estero (Albania), otto contatti in ambiente domestico e tre casi in fase di verifica.