“La Provincia di Pesaro e Urbino donerà 10mila euro all’Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord per l’acquisto di attrezzature per far fronte all’emergenza Coronavirus”.

Lo evidenzia il presidente dell’Amministrazione provinciale Giuseppe Paolini che aggiunge.

“In questo difficilissimo momento è importante che ciascuno faccia la propria parte. Pur nelle limitate risorse del nostro ente, non ci sottraiamo a quella che riteniamo una responsabilità degli amministratori nei confronti dei medici, degli infermieri e di tutti coloro che sono in prima linea nella lotta contro il Covid-19. Invito quanti hanno la possibilità, a contribuire all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature. Un ringraziamento particolare a tutta la struttura sanitaria e agli operatori per l’infaticabile lavoro che stanno svolgendo con abnegazione, senso del dovere e grande umanità”