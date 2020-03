Coronavirus, sale a 22 il numero di decessi nelle Marche

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria), ha comunicato che sono decedute quattro persone nelle Marche. Si tratta di tre uomini, rispettivamente 76, 88 e 73 anni, a Marche Nord, e di una donna di 87 anni a Urbino, tutti con pregresse patologie. Questi decessi correlati al coronavirus fanno salire a 22 il totale dall’inizio dell’emergenza. Lo rende noto la Regione Marche.

La Sod Virologia dell’ospedale di Torrette di Ancona ha comunicato questa mattina che sono in totale 479 i campioni positivi, su un totale di 1.656 testati fino a ieri. Lo rende noto la Regione Marche. Il dato potrebbe essere aggiornato successivamente. Intanto il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti fa sapere via Facebook che è stato registrato il primo caso positivo in città, rimasta indenne dal contagio