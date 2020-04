Coronavirus, salgono a 4230 contagi nelle Marche

Bilancio che testimonia ancora che la lotta nei confronti del Coronavirus sia ancora lontana dalla conclusione.

Su 735 campioni analizzati sono 132 i positivi nelle ultime 24 ore nelle Marche. I dati sono stati resi noti dal Gores. Complessivamente sono arrivati a 4.230 i casi positivi su 13.678 test effettuati da inizio emergenza.

Salgono a 557 i decessi nelle Marche, 54 in più rispetto a l’altro ieri: le vittime nelle ultime 24 ore sono state 31, alle quali si aggiungano 23 decessi avvenuti nei giorni precedenti per i quali la diagnosi è stata confermata solo ieri. A morire sono stati 368 uomini e 189 donne, con un’età media di 79,5 anni; tra tutti, in 29 non accusavano patologie pregresse