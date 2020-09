Coronavirus, salgono i ricoveri nella nostra regione

Tornano lievemente a salire i numeri per quanto riguarda i ricoveri dovuti a Covid 19 nella nostra regione.

Salgono infatti da 17 a 19 in 24 i ricoveri per covid 19 nelle Marche, dove non si sono regsitrati nuovi decessi: 10 sono all’ospedale di Torrette di Ancona, tra cui due in terapia intensiva, 4 a Marche Nord e cinque a Fermo. In aumento i dimessi/guariti che sono ora 6.050 (+6) e i positivi in isolamento domiciliare arrivati a 517 (+6). Restano invece 11 gli ospiti della Rsa di Campofilone. Le perone in quarantena per contatti con i contagiati sono ora 1.989 (+3): 221 con sintomi, 46 operatori sanitari