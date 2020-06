Coronavirus, scendono a 43 i ricoveri nelle Marche

Il quadro clinico dei ricoveri nelle Marche continua ad essere sempre di più a tinte positive.

Non ci sono stati decessi correlati al coronavirus nelle ultime 24 ore nelle Marche, dove il totale delle vittime resta fermo a 991. Intanto continua a scendere il numero dei ricoverati, che ora sono 43, sei meno di ieri. Solo due i pazienti in terapia intensiva, entrambi ricoverati all’azienda Ospedali Riuniti di Ancona, 17 i malati non in terapia intensiva, 24 quelli in area post acuzie, 75 gli ospiti di strutture territoriali. Balzo in avanti dei dimessi/guariti che salgono da 4.556 a 4.595, mentre i positivi in isolamento domiciliare scendono da 1.146 a 1.116. Sono infine 1.592 le persone in quarantena (tra cui 154 operatori sanitari) perché venute in contatto con dei positivi