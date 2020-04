Coronavirus, Settore Zootecnico: arrivano fondi regionali

Importante misura di sostegnoal settore zootecnico da parte delle istituzioni regionali marchigiane.

La Regione Marche ha pubblicato un bando da 600 mila euro a sostegno del settore zootecnico, per far fronte all’emergenza Covid-19. “Abbiamo voluto subito fornire un aiuto concreto – afferma Anna Casini, vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura – ai tanti allevatori di ovini che hanno avuto difficoltà nella vendita di agnelli e ai produttori di latte marchigiano ai quali il prodotto viene ritirato a un prezzo più basso”.

“Sono settori strategici dell’agricoltura marchigiana – prosegue – e in questa fase storica la Regione deve essere vicino a chi è più in difficoltà. Siamo, infatti, la prima regione d’Italia ad approvare una legge simile, con un percorso virtuoso sviluppato insieme alle associazioni di categoria agricole.