Coronavirus, si alzano i casi di contagi nelle Marche

Improvvisa impennata dei casi nella nostra regione a testimonianza che l’attenzione non va sicuramente allentata.

Sono 76 i tamponi risultati positivi su 1.440 analizzati nelle ultime 24 ore nelle Marche.

Un numero che segna una brusca risalita nei nuovi casi, in calo da diversi giorni in contemporanea con l’aumento dei test processati giornalmente. In totale i casi positivi registrati sono 6.028 su 33.113.

Altre otto persone contagiate da coronavirus sono decedute nelle Marche: cinque nelle ultime 24ore (tre uomini e due donne) e per altre tre morte nei giorni scorsi la diagnosi di Covid-19 è stata confermata oggi. Il totale delle vittime nella regione, fa sapere il Gores, è ora di 865.