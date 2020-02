Coronavirus, smentito caso all’Ospedale di Macerata

Riguardo alla notizia riportata qualche ora fa da alcuni organi di stampa circa un caso sospetto di Coronavirus in osservazione all’ospedale di Macerata, si comunica che la situazione è già catalogata come “caso non sospetto” tanto che non sarà fatto alcun prelievo, né alcuna verifica diagnostica. Il caso non rientra nei criteri di allerta per Coronavirus.

Si tratta di un uomo di 44 anni, che si trova all’ospedale con sintomi influenzali e febbre. L’uomo, a gennaio, era stato in Inghilterra per lavoro ed era venuto a contatto con cittadini cinesi. Ma è stato solo un falso allarme e l’uomo non è affetto dal Coronavirus.