Coronavirus, stabile il numero dei ricoveri nelle Marche

Tutto sommato stabile il numero dei ricoveri per Coronavirus nelle Marche.

Sono 14 (-1) le persone e ricoverate negli ospedali marchigiani per covid. E’ l’aggiornamento quotidiano del Gores, che indica anche che nelle ultime 24ore non ci sono stati decessi. Sono sei i degenti all’ospedale di Torrette di Ancona, di cui due in terapia intensiva, tre sono a Marche Nord e cinque all’ospedale di fermo. Salgono ulteriormente e arrivano a 11 gli ospiti della Rsa di Campofilone, dopo la scoperta di un focolaio in una casa di ricovero s Sant’Elpidio a Mare. In aumento anche i positivi in isolamento domiciliare che sono ora 472 (nelle 24ore precedenti erano arrivati a 451) e le persone in quarantena per contatti con contagiati che sono ora 2.222: i sintomatici sono 284, gli operatori sanitari 47. Sale anche il numero dei dimessi/guariti: 6.036 (