Coronavirus, test sulle molecole avviati alle Torrette di Ancona

Anche le Marche, con le proprie eccellenze nel campo sanitario e della ricerca, sono sul campo per la lotta all’epidemia del nuovo Coronavirus.

Per il nuovo Coronavirus infatti da oggi è garantita l’esecuzione dei test molecolari sui campioni direttamente presso l’Unità di Virologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, mentre fino a ieri per le Marche era previsto che la diagnosi di nuovo Coronavirus fosse effettuata dallo Spallanzani di Roma. Il Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie della Regione (Gores) ha informato il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, soddisfatto ovviamente per un risultato realizzato in tempi brevissimi che dimostra la qualità della ricerca marchigiana anche in campo nazionale e internazionale.