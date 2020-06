Coronavirus, un nuovo caso positivo nelle ultime 24 ore

Un solo caso di positività al coronavirus su 371 tamponi esaminati nelle ultime 24ore nel percorso nuove diagnosi. Ma sono stati 711 i campioni analizzati, compresi i tamponi relativi al percorso guariti.

Finora il bilancio regionale di contagi da inizio emergenza, fa sapere il Gores, è di 6.735 su 66.805 nuove diagnosi.

Sono arrivati a 4.421 (5 più di ieri) i dimessi/guariti nelle Marche, mentre i ricoverati diminuiscono lentamente: ora sono 69 (ieri erano 72). Secondo i dati forniti dal Gorese, è stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva: 9, salgono quelli in reparti non di terapia intensiva (30, ieri erano 23), sostanzialmente stabili quelli in area post critica che sono 30, uno meno di ieri. Sono 1.257 i positivi in isolamento domiciliare.Finora sono 6.734 i casi positivi registrati. Sono attualmente 2.340 le persone in quarantena perché venute a contatto con contagiati: tra loro 242 operatori sanitari, Sono infine 33.881 le persone che per lo stesso motivo si sono dovute sottoporre a quarantena dall’inizio dell’emergenza