Coronavirus, venti nuovi casi positivi nelle Marche

Solito bilancio giornaliero nella conta dei tamponi positivi al Covid nella nostra regione.

Sono 20 i casi positivi al coronavirus registrati nelle ultime 24ore nelle March su 807 tamponi analizzati nel percorso nuove diagnosi: 11 in provincia di Pesaro Urbino, 5 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Macerata e 1 in provincia di Ancona. Questi casi comprendono 5 rientri dall’estero (Macedonia, Albania, Moldavia), 4 contatti in ambiente domestico asintomatici, 4 soggetti sintomatici, 6 contatti stretti di casi positivi e un caso rilevato dallo screening percorso sanitario. Lo rende noto il Gores. Nelle ultime 24ore sono stati testati 1.341 tamponi: 807 nel percorso nuove diagnosi e 534 nel percorso guariti.