Corsi per ragazzi a San Benedetto del Tronto. Il 4 giugno 2021 corsi gratuiti per ragazzi presso il Parco di Via Manara.

Corsi per ragazzi a San Benedetto del Tronto. Corsi gratuiti di attività motoria ed autodifesa.

Da venerdì 4 giugno prenderanno il via due corsi che si terranno presso il Parco di Via Manara.

Solo in caso di pioggia o maltempo, presso la sede di Ec Studios Production ASD APS in via Manara 134.

Per i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie inferiori fino al 30 giugno, ogni mercoledì e venerdì dalle ore 17,30 alle ore 19, si svolgerà un corso gratuito di attività motoria ed autodifesa.

Per i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di secondo grado, sempre fino al 30 giugno, dalle ore 19 alle ore 20 di ogni mercoledì e venerdì si svolgerà invece un corso gratuito di autodifesa.

Dopo il successo dell’iniziativa “Follow yourself” dello scorso anno, l’Unione Sportiva Acli Marche ed Ec Studios Production ASD APS propongono un nuovo progetto.

Un corso per i ragazzi che potranno gratuitamente svolgerà attività motoria.

Per informazioni ed iscrizioni alle due iniziative si può contattare la segreteria di Ec Studio Production ASD APS ai numeri 3311472654 e 3277378590.

In alternativa si possono consultare il sito www.usaclimarche.com e la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.