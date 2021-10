Corso di autodifesa per donne a Spinetoli

Spinetoli – Sono ancora aperte le iscrizioni al corso di autodifesa per donne gratuito che si svolgerà presso Danzarte in via 8 marzo 18 a Pagliare del Tronto di Spinetoli.

L’iniziativa è realizzata dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps, si svolgerà, dal 14 ottobre al 4 novembre ogni giovedì dalle ore 19 alle ore 20,30, all’interno del progetto “Il valore sociale dello sport”, finanziato dalla Regione Marche con risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La partecipazione è gratuita e possono iscriversi donne di ogni età residenti nel territorio dei comuni di

Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castorano, Cossignano, Maltignano, Offida e Venarotta.

Attraverso il proprio staff tecnico e quello delle associazioni partner (Delta Odv e Centro Iniziative Giovani Aps), al sostegno della Banca del Piceno ed alla collaborazione di Danzarte ed Ares Evolution, venti donne potranno partecipare ad una iniziativa particolarmente importante.

Il corso intende fornire alle donne elementi pratici per difendersi in caso di aggressione.

Per informazioni e per le iscrizioni ci si può rivolgere al numero 3442229927.

Il programma completo delle attività del progetto “Il valore sociale dello sport” è pubblicato sul sito www.usaclimarche.com o sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.