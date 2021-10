SAN SEVERINO MARCHE – In occasione della “Settimana europea dell’invecchiamento attivo”, al via un corso di base on line di scacchi

Dal 18 ottobre prenderà il via la “Settimana europea dell’invecchiamento attivo”, manifestazione finalizzata, tra l’altro, a promuovere le capacità delle persone anziane.

Nell’ambito dell’iniziativa “LIDMO – Libertà di movimento” che rientra nelle attività del bando del progetto “[email protected] – Al tempo del sisma” realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, proprio il 18 ottobre alle ore 15, prenderà il via un corso di base on line di scacchi, composto da 10 lezioni visibili anche in altro orari.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita, ed è riservata ai cittadini residenti in Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, San Severino Marche e Sefro, ma occorre preiscriversi, chiamando il numero 3442229927 o inviando un sms.

“LIDMO – Libertà di movimento” è un progetto realizzato nel territorio dell’Ambito sociale territoriale XVII dall’U.S. Acli Marche Aps, in collaborazione con A.S.D. Nordic Walking Green, A.S.D. Scacchi La Torre Smeducci, Avom Odv, Acli provinciali ed U.S. Acli provinciale di Macerata.

“Vogliamo sottolineare – dice il presidente regionale di U.S. Acli Marche Aps Giulio Lucidi – che nei giochi come gli scacchi esistono contenuti culturali e scientifici quali la codifica e la decodifica delle informazioni, lo sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi, il potenziamento dell’attività cognitiva e del metodo deduttivo e lo sviluppo delle capacità decisionali. Si tratta di attività che aiutano a tenere la propria mente allenata.”.

Le lezioni saranno tenute dagli istruttori federali Dante Guglielmi e Marco Pelagalli e saranno diffuse sul gruppo facebook “Libertà di movimento”.