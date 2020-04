Cortili in fiore di Camerino diventa un social contest

Camerino: rinviato Cortili in fiore a causa dell’emergenza coronavirus. Nasce così il contest social #bachecheinfiore.

Non è possibile abbellire con fiori gli spazi della città, a causa delle restrizioni per l’emergenza Covid19, si rendono più colorate le bacheche social. Con questo spirito a Camerino nasce il contest “Bacheche in fiore” (#bachecheinfiore) una rivisitazione, forzata, dell’evento “Cortili in fiore” che sarebbe stato in programma nella città ducale proprio in questi giorni. Un altro dei diversi eventi che è stato rinviato a causa dell’emergenza sanitaria che non consente lo svolgimento di manifestazioni all’aperto e aperte al pubblico. Perché non godere lo stesso dei colori di questa stagione? “Bacheche in fiore è pensato per cercare di condividere, come è possibile in questo periodo, una stagione bella come la primavera, ricca di fiori e colori che purtroppo non possiamo vivere a pieno – spiega l’assessore alla cultura Giovanna Sartori – Certo, non si può compensare il rinvio di un evento, ma perché rinunciarvi completamente? Viviamo un territorio stupendo, che in questo periodo fiorisce letteralmente. C’è, naturalmente, il dispiacere di non poter organizzare Cortili in fiore, che speriamo di poter riorganizzare a ottobre, però anche il pensiero di non perderci d’animo e cercare di coinvolgere la comunità lo stesso, anche se in maniera diversa. Così ci siamo confrontate con Roberta Grifantini e Fiorella Paino, ideatrici di Cortili in fiore, e loro sono state subito entusiaste di questa idea – confida l’assessore Sartori che aggiunge – Anzi, le ringrazio per averla condiviso subito. La disponibilità nel collaborare e condividere i progetti e le proposte per la città dà la forza di riorganizzarsi e reinventarsi sempre”. Il contest consisterà nel pubblicare fino all’1 maggio sulla propria bacheca Facebook foto di fiori del nostro giardino, di un vaso, che abbiamo in terrazzo, negli orti, oppure foto delle passate edizioni della manifestazione o fiori disegnati da bimbi e ragazzi, accompagnate dall’hashtag #bachecheinfiore. Così sarà di nuovo Cortili in fiore.