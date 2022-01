Cosenza-Ascoli 1-3, secondo successo di fila per i bianconeri

Importante successo per l’Ascoli che vince a Cosenza e continua a rimanere in zona play off.

Bastano sei minuti a Collocolo per sbloccare le marcature. Passaggio vincente di Eramo e tap-in vincente. Ospiti avanti con la rete dell’ex. Bidaoui è il più pericoloso, al 29’ prova un tiro che si stampa sul palo. I calabresi restano in dieci per il doppio giallo rimediato da Bittante, trovano comunque il pari grazie allo sfortunato autogol di Tsadjout. Al 70’ ancora Bidaoui protagonista, Tirituello non lo tiene e l’arbitro indica il dischetto. Caligara davanti a Matosevic non sbaglia, raddoppio per gli uomini di Sottil. C’è tempo anche per il tris. Il sinistro al volo di Iliev buca il portiere. Secondo successo di fila per l’Ascoli.