Cosenza-Ascoli 2-1, sconfitta di rimonta in Calabria

Sconfitta beffarda per l’Ascoli che perde 2-1 contro il Cosenza.

A passare in vantaggio sono gli ospiti, al 21’: punizione dalla sinistra di Sabiri, sul pallone interviene Quaranta e di testa fa 1-0. I marchigiani tengono bene palla e sono pericolosi ancora con Buchel da fuori, e i rossoblù al 32’ sono costretti a cambiare Petrucci con Kone. Nel recupero del primo tempo il Cosenza pareggia: Brosco trattiene Gliozzi in area, Valeri non ha dubbi e indica il dischetto: dagli undici metri Tremolada spiazza Leali e fa 1-1. Il Cosenza cresce e prima sfiora il vantaggio con Ingrosso al 49’, poi lo trova tre minuti dopo con Kone, che da fuori area lascia partire un sinistro imparabile, all’angolo alla sinistra del portiere bianconero. All’83’ D’Orazio trova il pari, ma la rete viene annullata perché il pallone, precedentemente controllato da Bidaoui, era uscito dal campo. Al 92’ un grande intervento di Legittimo mura Parigini a pochi passi dalla porta di Falcone.

COSENZA (3-4-1-2): Falcone; Ingrosso, Idda, Legittimo; Gerbo (17′ Corsi), Petrucci (32′ Kone), Sciaudone, Crecco; Tremolada (80′ Bahlouli); Gliozzi, Trotta. A disp. Saracco, Tiritiello, Carretta, Sacko, Bouah, Schiavi, Vera, Antzoulas, Sueva. All. Occhiuzzi.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Quaranta, Kragl (56′ D’Orazio); Eramo (63′ Caligara), Buchel (56′ Parigini), Saric; Sabiri (75′ Cangiano); Bajic (75′ Simeri), Bidaoui. A disp. Sarr, Corbo, Mosti, Pinna, Avlonitis, Cacciatore, Danzi. All. Sottil

ARBITRO: Valeri di Roma

RETI: 21′ Quaranta (A), 46′ rig. Tremolada (C), 53′ Kone (C)

NOTE: ammoniti Kragl (A), Brosco (A), Ingrosso (C), Saric (A). Rec. 3′ pt, 5′ st.