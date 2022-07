Cossignano, successo per il concerto al Museo Civico di Arte Sacra Chiesa dell’Annunziata

Mercoledi 27 Luglio presso il meraviglioso Museo Civico di Arte Sacra “ Chiesa dell’Annunziata” a Cossignano (AP), si è tenuto il concerto didattico “Viaggio Musicale con la Tuba” a cura di Gianmario Strappati, Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la Musica nel Mondo e docente presso il Conservatorio di Stato G. Verdi di Ravenna. L’evento promosso dal Comune di Cossignano ha proposto musiche di Marcello, Mozart, Stevens, Monti, Piazzolla, ecc. Il maestro Gianmario Strappati ha ringraziato il sindaco Roberto Luciani e il vicesindaco Angelo Carlini per l’organizzazione dell’Evento nonchè il pubblico che ha riservato alle interpretazioni lusinghiere considerazioni e calorosi applausi. Al viaggio musicale hanno partecipato i bravissimi studenti della scuola di musica e della Banda di Massignano: Riccardo Rossi all’euphonium che ha eseguito vari brani, Maria D’Angelo al clarinetto, Riccardo Silla all’Euphonium e Filippo D’Angelo alla tromba. Il Presidente della Scuola di musica Simone Sacchi e il Vice Clemente Rossi, nel ringraziare l’Amministrazione comunale di Cossignano, hanno espresso piena soddisfazione per questa iniziativa mirata alla sensibilizzazione e valorizzazione del patrimonio umano, artistico e culturale del territorio.

