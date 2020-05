Cover4Covid, il metal rock contro il Coronavirus

Nasce fra Urbino, Fano e Auditore per mano di 3 musicisti del territorio Federico Fazi, Andrea Furlani e Nicola Valentini il progetto “COVER4COVID” (a questo link è possibile scaricare il video https://youtu.be/owcqAo3nhgE) una cover dedicata a tutto il personale sanitario che in questi mesi è in primissima linea nel fronteggiare la pandemia di Covid – 19.

Il brano è Blue on Black singolo del gruppo musicale blues rock Kenny Wayne Shepherd Band, fondato dall’omonimo cantante, estratto dal loro album Trouble Is e pubblicato il 7 aprile 1998 nella versione dei Five Finger Death Punch. “Siamo attivi nel mondo della musica – hanno dichiarato i 3 artisti – con due progetti: Echotime nel quale proponiamo musica inedita e Echovertime dove, invece, eseguiamo cover, proprio da questo ultimo è partito questo spin off del tributo a tutti coloro che si sono impegnati al limite delle loro forze nel combattere questo terribile virus dentro le strutture sanitarie e dar giusto merito a tutto il duro lavoro che medici, infermieri e operatori sanitarihanno svolto e stanno tutt’ora svolgendo, nel nostro Paese, durante questo difficile periodo di pandemia causata dal virus Covid-19. Tutte le operazioni di ripresa video e produzione della traccia audio sono state realizzate in Italia ad Urbino prima del lockdown nel nostro Paese, mentre montaggio, editing e post-produzione sono stati realizzati successivamente e condivisi tra i membri a mezzo web.

La diffusione del progetto avverrà a mezzo web del videoclip al fine di ringraziare calorosamente ognuna di queste figure professionali per il lavoro e la dedizione dimostrata in questa situazione estremamente critica, con un unico grande scopo: la salvaguardia della vita umana”.