Covid, 125 farmacie protagoniste dei vaccini nelle Marche

Anche le farmacie stanno avendo un ruolo fondamentale nella campagna di vaccinazione per il Covid nelle Marche.

“Sono attualmente 125 le farmacie che hanno aderito alla campagna di vaccinazione anti Sars-CoV2 nelle Marche”. Lo fa sapere la regione.

“Nelle farmacie si possono prenotare tutti i cittadini di tutte le fasce di età previste per il vaccino, che riceveranno la dose che sarà disponibile. – spiega – Sarà un servizio a domanda individuale. Chi vuole vaccinarsi potrà recarsi direttamente dal suo farmacista e chiedere l’appuntamento”.

“Le farmacie utilizzeranno il sistema unico regionale di Poste Italiane per la vaccinazione – riferisce la Regione – e dovranno fissare l’appuntamento anche per la seconda dose. I cittadini che vogliono farsi vaccinare in farmacia devono: compilare correttamente il consenso informato; rispettare le disposizioni previste per il contenimento dei contagi; non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatti stretti con persone affette da Covid-19 e non avere febbre superiore a 37,5 gradi”.