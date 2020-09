Covid, 17 nuovi tamponi positivi nella nostra regione

Consueto bilancio del Gores sulla situazione dei tamponi positivi nella nostra regione nelle ultime 24 ore con casi che continuano ad essere in aumento come in buona parte del paese.

Sono 17 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24ore nelle Marche su 717 nel percorso nuove diagnosi: 7 in provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Ancona e 3 in provincia di Ascoli Piceno. Questi casi comprendono 6 rientri dall’estero (Romania e Albania), 7 contatti in ambiente domestico asintomatici, 2 contatti di vita in ambiente non domestico e 2 casi in fase di verifica. Lo rende noto il Gores: su 1.538 tamponi testati, 717 sono nel percorso nuove diagnosi e 821 nel percorso guariti.