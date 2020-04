Covid-19 | Ancora 766 morti in Italia, dall’inizio 14.681

Ma il picco non ancora esaurito

Il numero delle persone decedute in Italia dall’inizio dell’emergenza è pari a 14.681 con un aumento rispetto a ieri di 766, mentre giovedì l’aumento era stato di 760.

Il numero complessivo dei contagiati in Italia, comprese le vittime e i guariti, è di 119.827.

Sono 4.068 i malati di coronavirus ricoverati in terapia intensiva, 15 in più rispetto a ieri.

Degli 85.388 malati complessivi, 28.741 sono poi ricoverati con sintomi, 201 in più rispetto a ieri e 52.579 sono quelli in isolamento domiciliare. A spiegarlo il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli durante il consueto appuntamento per fare il punto sulla situazione del contagio.

Al suo fianco il direttore della terapia intensiva del Gemelli di Roma e membro del Comitato tecnico scientifico Massimo Antonelli che ha poi, precisato come il picco non si sia ancora esaurito con la tendenza in calo a cui stiamo assistendo è il frutto di quel che è accaduto nelle ultime 3 settimane”.