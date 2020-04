Covid-19 | Crescono pazienti dimessi e i guariti

Cresce il numero dei pazienti che sono stati dimessi e le persone dichiarate guarite dal contagio Covid-19: i dimessi sono 232, mentre i guariti 42.

L’attuale totale dei ricoverati è pari a 1.140 unità di cui 158 in terapia intensiva, 154 in area post critica, 828 in terapia non intensiva.

Infine sono 2.491 i positivi in isolamento domiciliare.

Pesaro Urbino è la provincia dove c’è il maggior numero di casi positivi, 1.786; poi vengono Ancona con 1.263, Macerata con 561, Fermo con 298, Ascoli Piceno con 232.

I casi e contatti in isolamento domiciliare volontario sono complessivamente 6.969, di cui 874 operatori sanitari.