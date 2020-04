Covid-19, ore 18:00 | in Italia 604 morti, in lieve calo. Positivi 880, dimezzato

“Oggi si registra una crescita di soli 880 nuovi pazienti positivi rispetto a ieri. E’ l’incremento più basso registrato dal 10 marzo”.

A dichiararlo, intorno alle 18 di oggi, il capo della protezione civile Angelo Borrelli.

Ecco i dati forniti dalla Protezione Civile.

Sono 17.127 i morti con coronavirus il coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 604. Lunedì l’incremento era stato di 636.

Complessivamente sono 94.067 i malati e i positivi al coronavirus accertati finora in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 880. Lunedì l’incremento era stato di 1.941.

Sono 24.392 le persone guarite in Italia, con un aumento di 1.555 rispetto a ieri. Lunedì l’incremento era stato di 1.022.

Il numero complessivo dei contagiati accertati finora, comprese vittime e guariti, è pari a 135.586 unità.

Per quanto riguarda i pazienti in terapia intensiva sono 3.792, 106 in meno rispetto a ieri.

Sono 28.718 i ricoverati con sintomi, 258 in meno di ieri e 61.557 sono quelli in isolamento domiciliare.

Inoltre, dai dati della Protezione civile emerge che sono 28.343 i malati in Lombardia (126 in meno in più rispetto a ieri), 13.048 in Emilia-Romagna (-3), 9.965 in Veneto (+243), 10.704 in Piemonte (+159), 3.738 nelle Marche (+32), 5.427 in Toscana (+126), 3.212 in Liguria (+35), 3.365 nel Lazio (+65), 2.765 in Campania (+67), 1.379 in Friuli Venezia Giulia (-17), 1.890 in Trentino (+52), 1.301 in provincia di Bolzano (+41), 2.137 in Puglia (+22), 1.859 in Sicilia (+44), 1.491 in Abruzzo (+66), 846 in Umbria (-26), 593 in Valle d’Aosta (+26), 821 in Sardegna (+2), 733 in Calabria (+11), 185 in Molise (-2), 265 in Basilicata (+3).

Per quanto riguarda le vittime, se ne registrano 9.484 in Lombardia (+282), 2.180 in Emilia-Romagna (+72), 695 in Veneto (+33), 1.319 in Piemonte (+68), 630 nelle Marche (+18), 369 in Toscana (+19), 620 in Liguria (+25), 216 in Campania (+12), 238 nel Lazio (+9), 164 in Friuli Venezia Giulia (+6), 209 in Puglia (+14), 174 in provincia di Bolzano (+10), 125 in Sicilia (+2), 172 in Abruzzo (+3), 49 in Umbria (+5), 100 in Valle d’Aosta (+4), 244 in Trentino (+14), 60 in Calabria (+2), 52 in Sardegna (+5), 13 in Molise (+0), 14 in Basilicata (+1). I tamponi complessivi sono 755.445, dei quali oltre 388mila in Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.