Covid-19, precisazione della Regione Marche in merito alla ritenuta d’acconto sul contributo per la ripartenza

In questi giorni è stato erogato, da parte della Ragioneria regionale, ad aziende beneficiarie di un contributo per la ripartenza, una somma di 3,68 euro. In merito si precisa che non si tratta di un contributo, ma della restituzione della ritenuta d’acconto del 4%, trattenuta ai sensi dell’art. 28, comma 2, del DPR 600/1973 sul contributo eccezionale da Covid-19 e successivamente oggetto di detassazione dall’art. 10bis del DL 137/2020. Il contributo complessivo era di euro 1.000,00. La ritenuta è stata applicata solo sulla quota di euro 92,00 finanziata da fondi di parte corrente.

