Covid, 19,7 per cento di marchigiani con ciclo vaccini completo

Numeri importanti per il ciclo completo dei vaccini anti covid nelle Marche.

Nelle Marche vaccino al 36,4% della popolazione almeno con la prima dose. Lo evidenziano i dati del monitoraggio della Fondazione Gimbe.”La percentuale di popolazione con ciclo completo è pari al 19,7% – scrive – a cui aggiungere un ulteriore 16,7% con sola prima dose”. Per vaccinazione completata il dato nazionale è del 17,9% mentre per la prima dose il 18,4% (superiore alle Marche) per un totale di 36,3%, leggermente inferiore alla regione.

Nella settimana 19-25 maggio “performance in miglioramento per le Marche su casi attualmente positivi per 100mila abitanti, e diminuzione dei nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

Resta sotto soglia di saturazione per i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19 (17% in Terapia intensiva e 13% in area medica.

Per quanto riguarda la popolazione vaccinata: “la percentuale di over80 con ciclo completo è pari al 68,3% a cui aggiungere un ulteriore 23,9% con sola prima dose”; “la percentuale di popolazione 70-79 anni con ciclo completo è al 40,3% a cui aggiungere un ulteriore 45,7% con sola prima dose”; per la popolazione 60-69 anni “ciclo completo pari al 29,3% a cui si somma un ulteriore 34,6% con sola prima dose”