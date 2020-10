Covid, 59 nuovi tamponi positivi nelle Marche

Aumentano i nuovi positivi nelle Marche secondo i dati resi noti dal Gores nel bollettino quotidiano delle ultime 24 ore.

Nelle Marche altri 59 positivi rilevati nelle ultime 24ore dopo i 59 riscontrati ieri e i 42 del giorno precedente. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione Marche. Nell’ultima giornata testati 1.862 tamponi (1.122 nel percorso nuove diagnosi e 740 nel percorso guariti).

Nel sud delle Marche il maggior numero di contagi: 18 in provincia di Ascoli Piceno, 19 in provincia di Macerata, 14 in provincia di Fermo; poi otto in provincia di Pesaro Urbino.

Questi casi comprendono cinque soggetti sintomatici, 14 contatti in ambito domestico, sette contatti stretti di casi positivi, due rientri dall’estero (Romania), 13 casi riscontrati dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo, dieci casi registrati in ambiente di vita/divertimento, un caso rilevato dallo screening effettuato in contesto comunitario/assistenziale, un rientro da altra regione e sei casi in fase di verifica