Covid, 68 nuovi casi ma l’incidenza è in calo

Continuano ad essere positivi i numeri del Covid nella nostra regione dopo le ultime 24 ore.

Sono 68 i casi di positività al coronavirus rilevati nelle Marche nell’ultima giornata e l’incidenza su 100mila abitanti è calata ancora, attestandosi a 24,77 (era 26,30). Lo comunica il Servizio Sanità della Regione.

l numero di ricoveri per Covid-19 sale di un’unità (ora sono 55) mentre nell’ultima giornata si è verificato il decesso di una 95enne di Fano (Pesaro Urbino) che fa salire il numero totale di vittime nelle Marche a 3.087.

La maggior parte dei nuovi positivi riguarda le province di Pesaro Urbino (21), Macerata (20) e Ancona (19); cinque sono residenti nel Fermano e altri tre provengono da fuori regione.

Sono 15 le persone con sintomi; i nuovi casi comprendono 16 contatti stretti di positivi, 18 contatti domestici, due in ambiente di scuola/formazione, uno di lavoro, uno di vitao socialità. Per due casi in corso approfondimenti epidemiologici.

I tamponi eseguiti sono 2.045 di cui 1.107 nel percorso diagnostico (6,1% di positivi) e 938 nel percorso guariti, a cui si sommano 478 test antigenici (5 positivi).

In ospedale attualmente ci sono 14 pazienti in Terapia intensiva (+1), 12 in Semintensiva (invariati) e 29 in reparti non intensivi (invariati). Gli ospiti di strutture territoriali sono 40 e quattro in osservazione in pronto soccorso. Il totale di positivi (isolati più ricoverati) sale a 2.033 (+14) mentre le quarantene per ‘contatto’ con positivi scendono a 3.149 (-1).

I guariti/dimessi raggiungono quota 109.784 (+53).