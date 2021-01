Covid, 743 nuovi tamponi positivi nelle Marche

Continuano ad essere in aumento i tamponi positivi al Coronavirus nelle Marche.

Anche nell’ultima giornata ne sono stati rilevati 743 tra le nuove diagnosi, in termini assoluti il secondo maggior numero di casi giornalieri dopo quelli comunicati il 13 novembre (779).

Dei nuovi contagi 220 in provincia di Pesaro Urbino, 163 in quella di ancona, 148 nel Fermano, 136 nel Maceratese, 29 in provincia di Ascoli Piceno e 41 fuori regione.

Nel Percorso Screening Antigenico, con 2.145 test, riscontrati 54 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) con un rapporto positivi/testati pari al 3%.

Molto rilevante anche il numero di tamponi in 24ore. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che ne sono stati testati “6.908: 4.365 nel percorso nuove diagnosi (di cui 2.145 nello screening con percorso Antigenico) e 2.543 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 17%)”.

Tra i positivi al molecolare 72 persone con sintomi. I casi comprendono anche contatti in setting domestico (168), contatti stretti di casi positivi (259), in setting lavorativo (26), contatti in ambienti di vita/socialità (21), in setting assistenziale (10), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (14), screening percorso sanitario (9).