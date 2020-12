Covid, a Pesaro Bonus Spesa e Saturimetri per fasce deboli

Primi saturimetri consegnati nelle case dei pesaresi per contrastare la diffusione del Coronavirus ma non solo.

Questa mattina il sindaco Matteo Ricci ha distribuito gli strumenti per misurare l’ossigenazione nel sangue, 3.000, che il Comune ha deciso di donare a over 65 o con disabilità: ”

Presenti questa mattina, alla consegna simbolica, anche l’assessore al Benessere Mila Della Dora, il presidente Aspes Luca Pieri e i volontari di Quartiere. La distribuzione proseguirà nei prossimi giorni: i 200 volontari dei quartieri, insieme ai dispositivi sanitari, recapiteranno alle 1.569 famiglie che avevano ottenuto il Bonus Spesa a novembre, ulteriori voucher dello stesso importo. Per chi non fosse riuscito a far domanda nella precedente “chiamata” dei Bonus Spesa l’Amministrazione ha destinato 35mila euro.