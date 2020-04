Continua il dibattito se i supermercati di generi alimentati debbano restare aperti nei giorni festivi.

Mentre alcune regioni hanno optato per la chiusura obbligatoria dei negozi di generi alimentari e dei supermercati per domenica e lunedì, la Regione Marche ha emanato un’ordinanza che ha disposto la serrata per i supermercati per il giorno di Pasqua e lo stesso avverrà il 25 aprile e primo maggio, escludendo quindi il giorno di oggi di Pasquetta. Il rischio, dice Selena Soleggiati della Fisascat Cisl Marche, che come gli altri sindacati avevano sollecitato la chiusura anche per il lunedì dell’Angelo, è che le persone si riversino nei centri commerciali pur di uscire.