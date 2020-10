Covid, allarme cluster nell’ospedale di Ascoli

I dati inerenti alla pandemia da Covid cominciano seriamente ad allarmare anche nelle Marche con un’impennata di casi.

Ora un nuovo cluster che si verifica in provincia di Ascoli.

Sei operatori sanitari e otto pazienti ricoverati nel reparto di cardiologia dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno sono risultati positivi al Covid 19. Gli infermieri sono stati posti in quarantena, mentre al termine di una riunione, a cui partecipano i vertici dell’Area Vasta 5 è stato deciso di trasferire i pazienti: alcuni andranno nel reparto malattie infettive dell’ospedale di Fermo, altri alla Residenza sanitaria di Campofilone e alcuni al Madonna del Soccorso di San Benedetto. Nessuno manifesta sintomi gravi, il trasferimento con l’ausilio di diverse ambulanze verrà completata entro stasera. I pazienti non positivi sono stati nel frattempo spostati in un altro reparto dell’ospedale di Ascoli