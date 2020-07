Covid, ancora zero i nuovi contagi nelle Marche

Continua ad essere positivo il bilancio dei contagi e ricoveri nella nostra regione da Covid.

Nessun caso positivo al coronavirus riscontrato nelle Marche nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il Gores: sono stati processati in totale 1.066 tamponi, di cui 657 nel percorso nuove diagnosi e 409 nel percorso guariti.

Sono scesi a 5 (uno meno del giorno precedente) i ricoverati in ospedale per coronavirus, e sono solo 2 gli ospiti di strutture territoriali (rispetto a 7) nelle ultime 24 ore nelle Marche. Dei ricoverati, uno si trova presso l’ospedale di Fermo, gli altri 4 in quello di Macerata, tutti in reparti non intensivi. I dimessi/guariti sono 5.599, i positivi in isolamento domiciliare 198. Sono invece 429 le persone in quarantena, tra cui 17 operatori sanitari, per contatti con i contagiati.