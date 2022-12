Covid, aumentano di 50 unità i ricoveri negli ospedali delle Marche

Numeri in aumento nella settimana appena trascorsa nelle Marche: cresce il numero dei ricoveri legati al covid, dal 192 a 242 (+50), dei quali 6 in terapia intensiva (-3), 2 in semi intensiva (+1) e 234 in reparti non intensivi (+78).

Ci sono poi 28 persone in osservazione nei pronto soccorso (la scorsa settimana erano 20).

Sono 7.070 i muovi casi rilevati nella settimana, su 11.954 tamponi analizzati (la scorsa settimana erano stati 7.318), scende l’incidenza da 486,57 a 470,08 su 100mila abitanti. Sono tredici i decessi refertati nell’arco di 7 giorni che fanno salire il totale regionale a 4.226 dall’inizio della pandemia. In crescita anche il mumero di persone in isolamento domiciliare o quarantena che passano da 10.863 a 11.211 di cui 44 con sintomi (