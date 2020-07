Covid, aumentano i ricoveri: niente decessi

Quadro tutto sommato stabile nelle Marche descritto dal Gores sui contagi da Covid 19, sui decessi e delle terapie intensive.

Nelle ultime 24ore è aumentato da tre a quattro il numero di persone ricoverate nelle Marche per coronavirus: al paziente in terapia intensiva a Pesaro, e ai due in reparti non intensivi (Malattie infettive degli Ospedali Riuniti di Ancona e Macerata) si aggiunge un ulteriore ricoverato nel reparto di Malattie infettive ad Ancona. E’ proseguita invece la striscia positiva senza decessi. Lo comunica il Gores. Nell’ultima giornata è proseguito il trend in aumento dei guariti (da 5.691 a 5.702) e il calo di positivi in isolamento domiciliare (da 129 a 124); è risultato però in crescita anche il numero di isolati in casa per contatti con contagiati (da 568 a 642) tra i quali 78 con sintomi (71 il giorno precedente) e 24 operatori sanitari (23). In totale i soggetti contagiati dal coronavirus finora nelle Marche sono 6.818.