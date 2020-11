Covid, aumentano morti e ricoveri oggi nelle Marche

Nella giornata odierna purtroppo sono aumentati i numeri di morti nella nostra regione causati dal Covid 19.

E’ di 12 decessi legati al covid l’aggiornamento delle ultime 24 ore del Servizio Sanità della Regione Marche. Si tratta di 5 donne e 7 uomini, di età compresa tra 79 e 95 anni: 8 avevano patologie pregresse, ma un 83enne di Fabriano, morto a Senigallia, non aveva altre malattie.

Le vittime erano residenti a Monte San Giusto, San Ginesio, Macerata, Petriolo, Folignano, Civitanova Marche, Pesaro.

Sono arrivati a quota 630 i ricoveri per covid negli ospedali marchigiani, 7 in più su ieri.

I pazienti in terapia intensiva sono 86, +5, quelli in aree semi intensive sono 139, +2, mentre quelli in reparti non intensivi sono 405, invariati rispetto a ieri.