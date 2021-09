Covid, calano ancora i ricoverati nella nostra regione nelle ultime 24 ore

Tendenza positiva del numero di nuovi contagiati da Covid nelle Marche nell’ultima giornata appena trascorsa.

Nell’ultima giornata in calo i ricoveri per Covid-19 nelle Marche, ora a quota 78 (-4): un degente in meno rispettivamente in terapia intensiva (21) e in Semintensiva (18), due in meno nei reparti non intensivi (39); due i dimessi in 24ore. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione Marche.

In un giorno 49 positivi rilevati con incidenza a 68,26, e un deceduto (un 79enne di Castelbellino in provincia di Ancona) che fa salire il totale regionale di vittime a 3.053.

In provincia di Ancona il ‘record’ giornaliero di nuovi contagiati (28); seguono le province di Pesaro Urbino (16) e Macerata (2); tre i casi di fuori regione. Il totale dei tamponi eseguiti è 1.163 tra percorso diagnostico di screening (631; tasso di positività tra questi del 7.8%) e percorso guariti (532); si sommano a questi 355 test antigenici (5 i positivi rilevati). I casi comprendono 12 persone con sintomi, contatti stretti di positivi (15), contatti domestici (19), in ambiente scolastico/formativo (1) e in setting lavorativo (1).

Il totale delle persone in isolamento domiciliare scende a 3.402 (-22) e quello dei positivi (isolati più ricoverati) a 3.481 (-26); le quarantene per contatto con positivi sono 4.373 (-175) mentre i guariti salgono a 104.908 (+74)