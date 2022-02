Covid, calano i ricoveri negli ospedali della nostra regione

Nelle Marche ancora numeri in forte diminuzione per quanto riguarda i ricoveri per Covid-19 nell’ultima giornata: -21 degenti che fanno scendere il totale a 273.

In particolare si sono registrati -15 pazienti nei reparti non intensivi (ora 183) e -7 in Semintensiva (58) mentre c’è un degente in più in Terapia intensiva (32).

Con questi numeri, osserva la Regione, l’occupazione di pazienti Covid in Intensiva è del 12,5% (in totale 256 posti letto) e in Area medica del 23,4% (241 ricoverati a fronte di 1.027 posti).

In un giorno nelle Marche 1.587 positivi; l’incidenza scende a 765,88). Tre i deceduti nell’ultima giornata con il totale che sale a 3.571.

Tra le persone morte, un 52enne di Potenza Picena (Macerata), una 60enne di Fabriano (Ancona) e una 91enne di Grottammare (Ascoli Piceno).

Il totale di positivi (isolati più ricoverati) sale a 23.115 (+336) mentre gli isolamenti domiciliari sono attualmente 22.499 (-898); i guariti/dimessi si attestano a 293.906 (+1.542). Ci sono 174 persone assistite in strutture territoriali e 22 in osservazione nei pronto soccorso, tecnicamente non ricoverat

Inoltre poco meno di tre ore, nel pomeriggio, sono arrivate 224 prenotazioni per la vaccinazione con il nuovo vaccino Novavax, con base proteica e non con mRna.

Lo fa sapere la Regione nel primo giorno di prenotazioni sulla piattaforma di Poste italiane che ha preso il via dalle 17.

Le somministrazioni avverranno da inizio marzo nei 13 punti di vaccinazione della popolazione sparsi nelle Marche.