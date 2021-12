Covid, circa 3.000 bambini 5-11 anni vaccinati nelle Marche

Iniziata a rilento la somministrazione dei vaccini ai ragazzini 5-11 anni nella nostra regione nonostante gli inviti a vaccinarsi siano all’ordine del giorno.

Sono 3.022 i bambini della fascia di età 5-11 anni che sono stati sinora vaccinati nelle Marche, dopo l’avvio della somministrazione, a scaglioni, a partire dal 16 dicembre.

Rappresentano circa il 3,2% su una platea di 92.645 ragazzini.

Intanto una circolare ministeriale ha precisato oggi che dal 27 dicembre si potrà prenotare la dose booster solo per i ragazzi della fascia di età 16-17 anni e per i fragili tra 12 e 15 anni (circa 3.200). La stessa circolare specifica inoltre che, alla luce delle disponibilità di vaccini, il commissario Figliuolo sta organizzando il dispositivo per anticipare a 4 mesi la somministrazione delle terze dosi a favore di tutti coloro per i quali è raccomandata la dose booster, dando priorità alle persone anziane e a quelle fragili. La data di avvio dei richiami verrà comunicata dopo un confronto tecnico con le Regioni e Province autonome