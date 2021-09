Covid, continua a calare il numero dei ricoveri nelle Marche

Continua il trend positivo fotografato dai bollettini sanitari sulla pandemia del Covid nelle Marche.

Prosegue il calo di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: nelle ultime 24ore sono passati a 77 (-2) tra i quali 21 in terapia intensiva (-2), 19 in semintensiva (invariati) e 37 nei reparti non intensivi (-1); un dimesso.

Lo evidenzia il bollettino d’aggiornamento del Servizio Sanità della Regione: nell’ultima giornata sono stati rilevati 25 casi di positività, con incidenza a 51,95 su 100mila abitanti; si è verificato un decesso correlato alla pandemia (un 72enne di Fano, in provincia di Pesaro Urbino, con patologie pregresse) che porta il totale regionale a 3.066.

Il totale di positivi (isolati più ricoverati) scende a 2.730 (-193) di cui 2.652 in isolamento domiciliare; le quarantene per contatto con positivi sono 3.493 (-227) e i guariti/dimessi salgono a 107.336 (+198). Gli ospiti di strutture territoriali sono 45 e cinque in osservazione nei pronto soccorso.

Come di consueto, il numero di tamponi eseguiti e riportati il lunedì è più basso del solito: in tutto 924 di cui 456 nel percorso diagnostico di screening (5,5% di positività) e 468 nel percorso guariti; da aggiungere 245 test antigenici (2 positivi). I casi sono stati registrati soprattutto in provincia di Ancona (19); seguono Macerata (4), Ascoli Piceno (1); un contagiato da fuori regione. Le persone con sintomi sono cinque; i casi comprendono anche contatti stretti di positivi (8), contatti domestici (8) e su altri tre sono in corso approfondimenti epidemiologici