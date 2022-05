Covid, continua a migliorare la situazione degli ospedali nelle Marche

Continua ad essere in costante miglioramento la situazione del Covid nella nostra Regione per quanto riguarda la situazione degli ospedali.

Scende ancora il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: -4 nell’ultima giornata, il totale ora è di 151 tra i quali 5 in Terapia intensiva (invariati), 16 in Semintensiva (-6) e 110 in reparti non intensivi (+2); 30 i dimessi.

La percentuale di occupazione di pazienti Covid dei posti letto è del 2,2% in Terapia intensiva (232 posti complessivi) e del 14,5% in Area medica (146 su 1.006).

In 24ore 1.347 positivi rilevati nelle Marche e l’incidenza ogni 100mila abitanti è scesa a 640,21. Nessun decesso correlato al Covid; il totale di vittime resta 3.862.

Il totale dei positivi scende a 6.405 (-177), gli isolamenti domiciliari sono 16.698 (-374) e i guariti/dimessi sono 443.884 (+1.522). Gli ospiti di strutture territoriali sono 85 e le persone in osservazione nei pronto soccorso sono 10.