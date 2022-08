Covid, continua il sensibile calo di ricorveri nelle Marche

Calo importante nell’ultima giornata riguardante il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: -15 e il totale ora è di 191 (ieri 206).

Intanto si registrano 1.112 casi di positività in 24ore, in base a 3.967 tamponi, e nell’ultima settimana sono stati 10.121 (oltre 4.300 in meno rispetto ai 7 giorni precedenti).

L’incidenza di contagi ogni 100mila abitante prosegue il progressivo calo nelle Marche: in 24ore è passata da 718,48 a 672,94. Due i decessi in un giorno; il totale sale a 4.046.

Per quanto riguarda i ricoveri, ci sono 181 degenti in reparti non intensivi (-12), cinque in terapia intensiva (-1) e 5 in Semintensiva (-2). Sono 29 le persone in osservazione nei pronto soccorso e una ospite di struttura territoriale