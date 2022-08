Covid, continua il trend settimanale di calo dei ricoveri nelle Marche

Continua il calo costante dei ricoveri per Covid-19 nelle Marche: -4 nell’ultima giornata e -50 da inizio settimana negli ospedali della nostra regione.

Giù ulteriormente anche l’incidenza di casi ogni 100mila abitanti da 465,36 a 452,33; Sono 931 i positivi registrati in un giorno nella regione (3.238 i tamponi eseguiti) e il totale settimanale scende a 6.803.

L’aggiornamento pubblicato dalla Regione dà conto anche di due deceduti; il numero vittime correlate alla pandemia sale a 4.067.

Per quanto riguarda i ricoveri, ce ne sono cinque in Terapia intensiva (+1 rispetto a ieri), 5 in Semintensiva (invariato) e 125 in reparti non intensivi (-5). In calo anche le persone in osservazione nei pronto soccorso (da 24 a 17).